KeltnerChannelWithFlatZone - Indikator für den MetaTrader 5
1102
Die Hauptidee ist, den Wechsel eines Trends nicht von einer MA-Kreuzung abzuleiten, sondern von dem Ausbruch des Preises aus einem Flat-Bereich. In anderen Worten: in flachen (vielleicht besser bezeichnet als "toten") Zonen werden Trades nicht abgeschlossen, was als eine Art von Filter dienen kann, um falsche MA-Kreuzungen auszufiltern.
Empfehlungen:
- Vergewissern Sie sich, dass in den Charteigentschaften (F8) im "Allgemein" Register der Haken bei "Chart im Vordergrund" nicht gesetzt ist.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1270
