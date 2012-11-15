CodeBaseРазделы
Индикаторы

KeltnerChannelWithFlatZone - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Основная идея: считать сменой тренда не пересечение МА, а выход цены из флэтовой зоны. Другими словами, во флэтовой (возможно, уместнее было бы назвать "мёртвой") зоне сделки не заключаются, что может служить неким фильтром для отсечения ложных пересечений скользящей средней.

KelnerChannelWithFlatZone

Советы:

  • Убедитесь, что в свойствах графика (F8) на вкладке "Общие" поставлена галочка напротив свойства "График сверху"
PriceChanel_HTF PriceChanel_HTF

Индикатор ценового канала. Рисует линию максимумов и минимумов за последние N баров с более крупного таймфрейма.

OsHMA OsHMA

Осциллятор OsHMA - это индикатор разницы между двумя HMA (между двумя средними Хала).

Exp_XMA_Ishimoku_Channel Exp_XMA_Ishimoku_Channel

Пробойная система с использованием индикатора XMA_Ishimoku_Channel.

Gaus_MA Gaus_MA

Индикатор рассчитывает скользящую среднюю при помощи модифицированного алгоритма линейно-взвешенного скользящего среднего