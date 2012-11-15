Смотри, как бесплатно скачать роботов
KeltnerChannelWithFlatZone - индикатор для MetaTrader 5
4029
Опубликован:
Обновлен:
Основная идея: считать сменой тренда не пересечение МА, а выход цены из флэтовой зоны. Другими словами, во флэтовой (возможно, уместнее было бы назвать "мёртвой") зоне сделки не заключаются, что может служить неким фильтром для отсечения ложных пересечений скользящей средней.
Советы:
- Убедитесь, что в свойствах графика (F8) на вкладке "Общие" поставлена галочка напротив свойства "График сверху"
