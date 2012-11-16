Ставь лайки и следи за новостями
HeikinAshi_SepWnd - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор с перидом, равным 1, идентичен Heikin Ashi из стандартной поставки МТ. Если же период больше единицы, инструмент не будет реагировать на небольшие откаты, но и развороты тренда будут несколько запаздывать (впрочем, это "болезнь" практически всех трендовых инструментов).
Сравнение стандартного индикатора Heiken_Ashi и HekinAshi_SepWnd с периодом 2:
Советы:
- Не рекомендую использовать период Heikin Ashi более 5.
- По индикатору можно определять не только направление тренда, но и подтягивать стоп по цене open предыдущей свечи Heikin Ashi (с периодом 1-3)
