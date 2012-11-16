HeikinAshi_SepWnd

Индикатор с перидом, равным 1, идентичен Heikin Ashi из стандартной поставки МТ. Если же период больше единицы, инструмент не будет реагировать на небольшие откаты, но и развороты тренда будут несколько запаздывать (впрочем, это "болезнь" практически всех трендовых инструментов).

Сравнение стандартного индикатора Heiken_Ashi и HekinAshi_SepWnd с периодом 2:





Советы: