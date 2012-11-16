CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

HeikinAshi_SepWnd - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3644
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор с перидом, равным 1, идентичен Heikin Ashi из стандартной поставки МТ. Если же период больше единицы, инструмент не будет реагировать на небольшие откаты, но и развороты тренда будут несколько запаздывать (впрочем, это "болезнь" практически всех трендовых инструментов).

Сравнение  стандартного индикатора Heiken_Ashi и HekinAshi_SepWnd с периодом 2:

HeikinAshi_SepWnd

Советы:

  • Не рекомендую использовать период Heikin Ashi более 5.
  • По индикатору можно определять не только направление тренда, но и подтягивать стоп по цене open предыдущей свечи Heikin Ashi (с периодом 1-3)
Gaus_MA Gaus_MA

Индикатор рассчитывает скользящую среднюю при помощи модифицированного алгоритма линейно-взвешенного скользящего среднего

Exp_XMA_Ishimoku_Channel Exp_XMA_Ishimoku_Channel

Пробойная система с использованием индикатора XMA_Ishimoku_Channel.

XXMA XXMA

Цифровая адаптивная скользящая средняя XXma представляет собой подвид moving averages с цифровым фильтром флэт - трэнд и предназначена для отделения углового направленного движения цены (трендa) от горизонтального (флета), для эффективной трендовой торговли.

XATRStopLevel XATRStopLevel

Индикатор даёт значение стоплосса для открываемой позиции на основе данных индикатора XATR.