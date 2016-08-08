コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

HeikinAshi_SepWnd - MetaTrader 5のためのインディケータ

Serhii Ivanenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1189
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
標準的なHeiken_Ashi指標と期間 2HekinAshi_SepWnd指標の比較：

HeikinAshi_SepWnd

推奨：

  • 期間5以上での平均足指標の使用は推奨されません。
  • この指標はトレンドの方向を決定するだけではなく、（1~3に等しい周期を持つ）平均足の1つ前のローソクの始値によってストップをプルことができます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1269

