HeikinAshi_SepWnd

该指标周期等于 1 则等同于 MetaTrader 的标准 Heikin Ashi 指标。如果周期高于 1, 则它不响应小的回滚, 但是趋势反转会有一点延迟 (虽然这几乎是所有趋势工具的"通病")。

比较标准 Heiken_Ashi 指标和周期等于 2 的 HekinAshi_SepWnd 指标:





推荐: