HeikinAshi_SepWnd - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2014
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标周期等于 1 则等同于 MetaTrader 的标准 Heikin Ashi 指标。如果周期高于 1, 则它不响应小的回滚, 但是趋势反转会有一点延迟 (虽然这几乎是所有趋势工具的"通病")。
比较标准 Heiken_Ashi 指标和周期等于 2 的 HekinAshi_SepWnd 指标:
推荐:
- 不建议使用周期大于 5 的 Heikin Ashi 指标。
- 该指标可以判断的趋势, 不仅是方向, 还可用 Heikin Ashi 的前蜡烛条的开盘价作为停止位 (周期等于 1-3)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1269
