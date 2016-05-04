CodeBaseKategorien
HeikinAshi_SepWnd - Indikator für den MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator mit einer Periode gleich 1 entspricht dem Heikin Ashi von den von MetaTrader ausgelieferten Standards. Wenn die Periode größer als eins ist, wird das Instrment auf kleine Rückschläge nicht reagieren, aber Trendumkehrungen werden leicht verzögert (obwohl das eine ''Krankheit'' von praktisch allen Trendinstrumenten ist).

Vergleich des StandardHeiken_Ashi Indikator mit dem HekinAshi_SepWnd Indikator mit einer Periode gleich 2:

HeikinAshi_SepWnd

Empfehlungen:

  • Es wird nicht empfohlen den Heikin Ashi Indikator mit einer Periode größer als 5 zu verwenden.
  • Der Indikator kann nicht nur die Richtung des Trends feststellen, sondern auch das Stop auf den Preis der vorherigen Kerze des Heikin Ashi (mit einer Periode von 1-3) nachziehen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1269

