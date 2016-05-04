HeikinAshi_SepWnd

Der Indikator mit einer Periode gleich 1 entspricht dem Heikin Ashi von den von MetaTrader ausgelieferten Standards. Wenn die Periode größer als eins ist, wird das Instrment auf kleine Rückschläge nicht reagieren, aber Trendumkehrungen werden leicht verzögert (obwohl das eine ''Krankheit'' von praktisch allen Trendinstrumenten ist).

Vergleich des StandardHeiken_Ashi Indikator mit dem HekinAshi_SepWnd Indikator mit einer Periode gleich 2:





Empfehlungen: