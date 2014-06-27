CodeBaseSeções
HeikinAshi_SepWnd - indicador para MetaTrader 5

O indicador com um período igual a 1 é idêntico ao Heikin Ashi a partir dos indicadores padrões do MetaTrader. Se o período for superior a um, o instrumento não vai responder a pequenas reversões, mas a inversão da tendência será um pouco atrasada (embora esta é uma ''doença'' de praticamente todos os instrumentos de tendência).

Comparação do indicador Heiken_Ashi padrão com o indicador HekinAshi_SepWnd com um período igual a 2:

HeikinAshi_SepWnd

Recomendações:

  • Não é recomendado usar o indicador Heikin Ashi com um período maior que 5.
  • O indicador pode determinar não só a direção da tendência, mas onde colocar o stop através da abertura de preço da vela anterior de Heikin Ashi (com um período igual a 1-3).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1269

