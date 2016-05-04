CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_XMA_Ishimoku_Channel - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
882
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_xma_ichimoku_channel.mq5 (8.4 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
xma_ichimoku_channel.mq5 (11.35 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ausbruchsystem, das den XMA_Ishimoku_Channel Indikator verwendet. Ein Signal wird gebildet, wenn ein Balken schliesst und der Preis innerhalb der Kanalbegrenzungen ist.

Kopieren sie die compilierte XMA_Ishimoku_Channel.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Abb. 1. Die Tradehistorie auf dem Chart

Testergebnisse für 2011 für GBPJPY H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1268

RBF Neural Network Class RBF Neural Network Class

Klasse, die ein neuronales Netzwerk für radiale Basisfunktionen (Radial Basis Function Network - RBFN) implementiert

PriceChanel_HTF PriceChanel_HTF

Der Price Channel Indikator. Er zeichnet die Linie von Hochs und Tiefs der letzten N Balken von einem höheren Timeframe

HeikinAshi_SepWnd HeikinAshi_SepWnd

Der Heikin Ashi Indikator wird in einem separaten Fenster mit der Möglichkeit zur Wahl einer Periode gezeichnet

KeltnerChannelWithFlatZone KeltnerChannelWithFlatZone

Der Keltner Channel Indikator mit einem hinzu gefügten Flat-Bereich