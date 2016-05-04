Ausbruchsystem, das den XMA_Ishimoku_Channel Indikator verwendet. Ein Signal wird gebildet, wenn ein Balken schliesst und der Preis innerhalb der Kanalbegrenzungen ist.

Kopieren sie die compilierte XMA_Ishimoku_Channel.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Die Tradehistorie auf dem Chart

Testergebnisse für 2011 für GBPJPY H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse