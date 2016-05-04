und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_XMA_Ishimoku_Channel - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 882
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ausbruchsystem, das den XMA_Ishimoku_Channel Indikator verwendet. Ein Signal wird gebildet, wenn ein Balken schliesst und der Preis innerhalb der Kanalbegrenzungen ist.
Kopieren sie die compilierte XMA_Ishimoku_Channel.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Die Tradehistorie auf dem Chart
Testergebnisse für 2011 für GBPJPY H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1268
Klasse, die ein neuronales Netzwerk für radiale Basisfunktionen (Radial Basis Function Network - RBFN) implementiertPriceChanel_HTF
Der Price Channel Indikator. Er zeichnet die Linie von Hochs und Tiefs der letzten N Balken von einem höheren Timeframe
Der Heikin Ashi Indikator wird in einem separaten Fenster mit der Möglichkeit zur Wahl einer Periode gezeichnetKeltnerChannelWithFlatZone
Der Keltner Channel Indikator mit einem hinzu gefügten Flat-Bereich