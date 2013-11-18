代码库部分
Exp_XMA_Ishimoku_Channel - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
exp_xma_ichimoku_channel.mq5 (14.35 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
xma_ichimoku_channel.mq5 (18.43 KB) 预览
交易系统采用 XMA_Ishimoku_Channel 转换指标。如果价格在通道边界之内，一个交易信号会在柱线收盘时产生。

放置 XMA_Ishimoku_Channel.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 GBPJPY H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1268

