Exp_XMA_Ishimoku_Channel - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 699
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
XMA_Ishimoku_Channel変換指標を使った取引システム。シグナルはバーが閉じるときに価格がチャネル境界内にある場合に形成されます。
コンパイルされたXMA_Ishimoku_Channel.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図１チャートでの約定履歴のインスタンス。
H4での2011のGBPJPYのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1268
