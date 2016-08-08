コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_XMA_Ishimoku_Channel - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
699
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_xma_ichimoku_channel.mq5 (8.4 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
xma_ichimoku_channel.mq5 (11.35 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

XMA_Ishimoku_Channel変換指標を使った取引システム。シグナルはバーが閉じるときに価格がチャネル境界内にある場合に形成されます。

コンパイルされたXMA_Ishimoku_Channel.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの約定履歴のインスタンス。

図１チャートでの約定履歴のインスタンス。

H4での2011のGBPJPYのテスト結果：

図2 検証結果のチャート

図2 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1268

RBFニューラルネットワーククラス RBFニューラルネットワーククラス

このクラスは、放射基底関数のニューラルネットワーク（Radial Basis Function Network - RBFN）を実装します。

Exp_TSICloud Exp_TSICloud

Exp_TSICloudエキスパートアドバイザーはTSICloud指標の色の変化に基づきます。

HeikinAshi_SepWnd HeikinAshi_SepWnd

期間を選択する能力を持ち独立したサブウインドウに描かれた平均足指標。

KeltnerChannelWithFlatZone KeltnerChannelWithFlatZone

追加された平坦な領域を持つケルトナーチャネル指標。