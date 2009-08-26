Смотри, как бесплатно скачать роботов
Price Channel - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор ценового канала. Рисует линию максимумов и минимумов за последние N дней. Ранее похожий индикатор уже был опубликован. Этот отличается тем, что позволяет задать нужный таймфрейм и разный период для верхней и нижней линии.
