Индикаторы

Price Channel - индикатор для MetaTrader 4

Maxim
Просмотров:
10015
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс

Индикатор ценового канала. Рисует линию максимумов и минимумов за последние N дней. Ранее похожий индикатор уже был опубликован. Этот отличается тем, что позволяет задать нужный таймфрейм и разный период для верхней и нижней линии.

