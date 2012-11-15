CodeBaseРазделы
Индикаторы

PriceChanel_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

MaxxMT

Индикатор ценового канала. Рисует линию максимумов и минимумов за последние N баров с более крупного таймфрейма. Из дополнительных возможностей - периоды выбора максимумов и минимумов для верхней и нижней границ канала можно задавать отдельно.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  26.08.2009.  

Рис.1 Индикатор Price Chanel HTF

