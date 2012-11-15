Смотри, как бесплатно скачать роботов
PriceChanel_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
MaxxMT
Индикатор ценового канала. Рисует линию максимумов и минимумов за последние N баров с более крупного таймфрейма. Из дополнительных возможностей - периоды выбора максимумов и минимумов для верхней и нижней границ канала можно задавать отдельно.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.08.2009.
Рис.1 Индикатор Price Chanel HTF
