記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PriceChanel_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
MaxxMT
価格チャネル指標。高時間枠の最後のN個のバーの高値と安値の線を描画します。追加的な機能は、チャネルのハイとローの境界の最大値と最小値の期間を選択し個別に設定できることです。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年8月26日に公開されました。
図1 価格チャネルHTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1266
