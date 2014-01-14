Autor real:

MaxxMT

Indicador Canal de Preço. Ele desenha uma linha com os valores de preço máximo e mínimo para as últimas N barras de um período de tempo maior do que o do gráfico. As características adicionais são os período de escolha dos máximos e mínimos para os limites superior e inferior do canal, que pode ser definido separadamente.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 26.08.2009.

Fig.1 Indicador Price Chanel HTF.