PriceChanel_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

MaxxMT

Der Price Channel Indikator. Er zeichnet die Linie von Hochs und Tiefs der letzten N Balken von einem höheren Timeframe. Die zusätzlichen Features sind die Perioden des Maximmums und Minimums für Hoch- und Tiefgrenzen des Kanals, die getrennt gesetzt werden können.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.08.2009.  

Abb.1 DerPrice Channel HTF Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1266

