und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PriceChanel_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 973
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
MaxxMT
Der Price Channel Indikator. Er zeichnet die Linie von Hochs und Tiefs der letzten N Balken von einem höheren Timeframe. Die zusätzlichen Features sind die Perioden des Maximmums und Minimums für Hoch- und Tiefgrenzen des Kanals, die getrennt gesetzt werden können.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.08.2009.
Abb.1 DerPrice Channel HTF Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1266
Der OsHMA Oszillator ist der Indikator des Unterschieds zwischen zwei HMA (zwischen zwei Hüllen-MA's).LeManChanel
Der Indikator zeigt die möglichen Grenzen und Richtung des Balkens mit Vorschau auf einen Balken
Klasse, die ein neuronales Netzwerk für radiale Basisfunktionen (Radial Basis Function Network - RBFN) implementiertExp_XMA_Ishimoku_Channel
Ausbruchsystem, das den XMA_Ishimoku_Channel Indikator verwendet.