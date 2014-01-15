CodeBaseSecciones
JS-Stoh-BB-RSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
js-stohgbbcrsi.mq5 (11.84 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
Autor real:

js_sergey

Sistema de indicadores múltiples que utiliza osciladores RSI y estocástico con Bandas de Bollinger.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 22.12.2009.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador JS-Stoh+BB+RSI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1259

