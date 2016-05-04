CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

JS-Stoh-BB-RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
898
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
js-stohgbbcrsi.mq5 (11.84 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

js_sergey

System mit mehreren Indikatoren, das RSI Oszillatoren und Stochastics mit Bollinger Bändern verwendet.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 22.12.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der JS-Stoh+BB+RSI Indikator

Abb.1 Der JS-Stoh+BB+RSI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1259

Exp_UltraFatl Exp_UltraFatl

Expert Advisor der den UltraFatl Oszillator verwendet.

Exp_DSSBressert Exp_DSSBressert

Handelssystem, das den DSSBressert Indikator verwendet

LeManStop LeManStop

Indikator um ein Stop Loss festzulegen

XATR XATR

Average True Range Indikator der den Mittelungsalgorithmus ersetzt.