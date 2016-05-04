Der echte Autor:

js_sergey

System mit mehreren Indikatoren, das RSI Oszillatoren und Stochastics mit Bollinger Bändern verwendet.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 22.12.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der JS-Stoh+BB+RSI Indikator