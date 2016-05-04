und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
JS-Stoh-BB-RSI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 898
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
js_sergey
System mit mehreren Indikatoren, das RSI Oszillatoren und Stochastics mit Bollinger Bändern verwendet.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 22.12.2009.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der JS-Stoh+BB+RSI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1259
Expert Advisor der den UltraFatl Oszillator verwendet.Exp_DSSBressert
Handelssystem, das den DSSBressert Indikator verwendet