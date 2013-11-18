代码库部分
指标

JS-Stoh-BB-RSI - MetaTrader 5脚本

真实作者:

js_sergey

多指标系统，使用 RSI 振荡器和 stochastic 随机振荡，以及 布林带。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 22.12.2009.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 JS-Stoh+BB+RSI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1259

