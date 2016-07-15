コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

JS-Stoh-BB-RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

js_sergey

RSIオシレータ、ボリンジャーバンドとストキャスティックを使用した複数指標システム。

この指標は初めにMQL4で実装され2009年12月22日にコードベースで公開されました。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 JS-Stoh+BB+RSI指標

図1 JS-Stoh+BB+RSI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1259

