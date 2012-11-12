CodeBaseРазделы
Индикаторы

JS-Stoh-BB-RSI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

js_sergey

Мультииндикаторная система с использованием осцилляторов RSI и стохастика с каналом Боллинджера.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 22.12.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор JS-Stoh+BB+RSI

Рис.1 Индикатор JS-Stoh+BB+RSI

