JS-Stoh-BB-RSI - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
js_sergey
Мультииндикаторная система с использованием осцилляторов RSI и стохастика с каналом Боллинджера.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 22.12.2009.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор JS-Stoh+BB+RSI
