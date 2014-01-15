Pon "Me gusta" y sigue las noticias
sHistoryExport - script útil para exportar los datos del historial a formato de МetaТrader 4 - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 3035
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Script para exportar los datos del historial.
Problema con el historial en MetaTrader 4? Cargue un histórico detallado para cualquier intervalo de tiempo desde MetaTrader 5!
Paso 1: Set up
Coloque el script en "terminal_data_folder\MQL5\scripts\".
Coloque las bibliotecas CheckHistory y String en "terminal_data_folder\MQL5\Include\komposter\".
Compile el script.
Paso 2: Establezca la profundidad del historial
Vaya al menú "Herramientas - Opciones" (Ctr+O), y en la pestaña "Gráficos" indique cuantas barras desea exporta ("Max. barras en la ventana"). El histórico de М1 para un año es de aproximadamente 370 000 barras.
Haga click en "ОК" y reinicie МТ.
Paso 3: Establezca la lista de instrumentos
Si desea cargar el historial de muchos parámetros a la vez, añádalos a "Observación del Mercado", y oculte los instrumentos que no sean necesarios:
Paso 4: Ejecute el script
Arrastre el script a cualquier gráfico y configure las variables externas:
- SymbolsList: Lista de símbolos separados por comas (por ejemplo, "EURUSD,GBPUSD").
Si indica "all", todos los símbolos de "Observación del Mercado" serán utilizados;
- TimeFramesList: lista de periodos separados por comas (por ejemplo, "M1,M5,M15").
Si se indica "all", todos los periodos de МТ4 tinferiores a D1 serán utilizados.
- BarsToDownload: número de barras a exportar.
Si se indica 0, todas las barras visibles en el gráfico serán exportadas("Max. barras en la ventana").
Haga click en "ОК", y espere el mensaje de cierre. Puede seguir el progreso en la pestaña "Asesores Expertos" del terminal:
2013.03.28 11:42:55 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPJPY, PERIOD_M1: historial sincronizado en 1.5 seg
2013.03.28 11:43:25 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPJPY, PERIOD_M1: 1100000 barras escritas en "History (MetaQuotes-Demo)\GBPJPYM1.csv" y "History (MetaQuotes-Demo)\GBPJPY1.hst" en 30.0 seg!
2013.03.28 11:43:27 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURJPY, PERIOD_M1: historial sincronizado en 1.6 seg
2013.03.28 11:43:55 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURJPY, PERIOD_M1: 1100000 barras escritas en "History (MetaQuotes-Demo)\EURJPYM1.csv" y "History (MetaQuotes-Demo)\EURJPY1.hst" en 28.6 seg!
2013.03.28 11:43:57 sHistoryExport (EURUSD,H1) NZDUSD, PERIOD_M1: historial sincronizado en 1.6 seg
2013.03.28 11:44:26 sHistoryExport (EURUSD,H1) NZDUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras escritas en "History (MetaQuotes-Demo)\NZDUSDM1.csv" y "History (MetaQuotes-Demo)\NZDUSD1.hst" within 29.0 seg!
2013.03.28 11:44:28 sHistoryExport (EURUSD,H1) AUDUSD, PERIOD_M1: historial sincronizado en 1.7 seg
2013.03.28 11:44:56 sHistoryExport (EURUSD,H1) AUDUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras escritas en "History (MetaQuotes-Demo)\AUDUSDM1.csv" y "History (MetaQuotes-Demo)\AUDUSD1.hst" en 28.2 seg!
2013.03.28 11:44:59 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCAD, PERIOD_M1: historial sincronizado en 1.8 seg
2013.03.28 11:45:27 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCAD, PERIOD_M1: 1100000 barras escritas en "History (MetaQuotes-Demo)\USDCADM1.csv" y "History (MetaQuotes-Demo)\USDCAD1.hst" en 28.3 seg!
2013.03.28 11:45:31 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCHF, PERIOD_M1: historial sincronizado en 3.9 seg
2013.03.28 11:46:00 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCHF, PERIOD_M1: 1100000 barras escritas en "History (MetaQuotes-Demo)\USDCHFM1.csv" y "History (MetaQuotes-Demo)\USDCHF1.hst" en 28.5 sec!
2013.03.28 11:46:01 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPUSD, PERIOD_M1: historial sincronizado en 1.5 seg
2013.03.28 11:46:31 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras escritas en "History (MetaQuotes-Demo)\GBPUSDM1.csv" y "History (MetaQuotes-Demo)\GBPUSD1.hst" en 29.5 sec!
2013.03.28 11:46:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDJPY, PERIOD_M1: historial sincronizado en 2.6 seg
2013.03.28 11:47:03 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDJPY, PERIOD_M1: 1100000 barras escritas en "History (MetaQuotes-Demo)\USDJPYM1.csv" y "History (MetaQuotes-Demo)\USDJPY1.hst" en 29.4 sec!
2013.03.28 11:47:04 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURUSD, PERIOD_M1: historial sincronizado en 1.5 seg
2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras escritas en "History (MetaQuotes-Demo)\EURUSDM1.csv" y "History (MetaQuotes-Demo)\EURUSD1.hst" en 28.8 sec!
2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) Finalizada la exportación del historial en 279.6 seg! Escritos 9 archivos en:
2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) D:\_Forex\MetaTrader 5 Work\MQL5\Files\History (MetaQuotes-Demo)\
Si establece un número de grande de instrumentos y/o periodos y/o barras, el script puede demorar un tiempo muy grande o en general colgrase por falta de memoria! Evalue adecuadamente la capacidad de su hardware.
Paso 5: Hecho!
Una vez cargado todo el historial necesario, el script muestra una ventana de información y sale. El nombre de la carpeta donde se almacenan los archivos puede ser copiado directamente de la ventana de Alerta:
los archivos csv, creados por el script, pueden importarse directamente en MetaTrader 4 ("Historico - Importar"):
Historial de cambios:
2013.03.25:
- [*] Si no hay profundidad suficiente del historial en el servidor para el intrumento o periodo, el script descargará toda la información disonible (antes mostraba un error y no grababa los datos).
2013.03.28:
- [+] Se añade escribir en formato "hst".
