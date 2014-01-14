Participe de nossa página de fãs
JS-Stoh-BB-RSI - indicador para MetaTrader 5
- 1623
Autor real:
js_sergey
Sistema de múltiplos indicadores, que utiliza o osciladores RSI e Estocástico com Bandas de Bollinger
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.12.2009.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador JS-Stoh+BB+RSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1259
