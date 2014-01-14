Autor real:

js_sergey

Sistema de múltiplos indicadores, que utiliza o osciladores RSI e Estocástico com Bandas de Bollinger

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.12.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador JS-Stoh+BB+RSI