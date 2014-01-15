Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_DSSBressert - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema de comercio utilizando el indicador DSSBressert. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra el color de la nube del estocástico cambia. La salida de las transacciones se realiza o bien por una orden pendiente, o por el cambio de color del indicador.
Coloca el fichero compilado DSSBressert.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para USDCHF H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1255
