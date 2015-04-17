请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 Leading_Signal 指标在分离的窄窗口里显示当前趋势信息作为双色直线，以及彩色星号作为信号。它使用由 Leading 指标生成的固定时间帧内的数值。
此指标需要 Leading.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 Leading_Signal
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12578
HLR_Signal
此 HLR_Signal 指标基于 HLR 指标显示当前趋势信息和信号。Ozymandias_Signal
此 Ozymandias_Signal 指标基于 Ozymandias 指标显示当前趋势信息和信号。
Exp_FatlSatlOsma
本交易系统采用 FatlSatlOsma 非归一化振荡器。简单交易策略
一款信号量指标，基于来自 "325 个黄金策略" 集合之中的思路。