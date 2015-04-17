代码库部分
Leading_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
此 Leading_Signal 指标在分离的窄窗口里显示当前趋势信息作为双色直线，以及彩色星号作为信号。它使用由 Leading 指标生成的固定时间帧内的数值。

此指标需要 Leading.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 Leading_Signal

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12578

