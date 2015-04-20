CodeBaseSeções
Leading_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
O indicador Leading_Signal mostra informação da tendência atual numa pequena janela separada como uma linha reta de duas cores, as informações sobre os sinais são mostradas como estrelas coloridas. Ele utiliza os valores gerados pelo indicador Leading com um timeframe fixo.

O indicador necessita que o arquivo do indicador Leading.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador Leading_Signal

Fig. 1. O indicador Leading_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12578

