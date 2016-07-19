Der Leading_Signal Indikator informiert in einem eigenen Fenster über den aktuellen Trend durch eine zweifarbige, gerade Linie und farbigen Sternen. Er verwendet die Werte des Indikators Leading mit einem festen Zeitrahmen.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei Leading.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der Leading_Signal Indikator