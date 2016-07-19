CodeBaseKategorien
Leading_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Leading_Signal Indikator informiert in einem eigenen Fenster über den aktuellen Trend durch eine zweifarbige, gerade Linie und farbigen Sternen. Er verwendet die Werte des Indikators Leading mit einem festen Zeitrahmen.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei Leading.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der Leading_Signal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12578

