Ozymandias_Signal - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
877
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
El indicador Ozymandias_Signal muestra información sobre la tendencia actual en una ventana estrecha, en forma de línea recta bicolor, y sobre las señales para las operaciones, en forma de estrellas de colores, usando además los valores del indicador Ozymandias con un marco temporal fijo.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador Ozymandias.mq5.
Fig.1. Indicador Ozymandias_Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12576
Diferencia entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL, que permite valorar la velocidad y la dirección de la tendencia actual.HLR_HTF_Signal
El indicador HLR_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia y las señales para las operaciones en base al indicador HLRSign.
El indicador HLR_Signal muestra información sobre la tendencia actual en forma de línea recta bicolor y sobre las operaciones con ayuda del indicador HLR.Leading_Signal
El indicador Leading_Signal muestra información sobre la tendencia actual en forma de línea recta bicolor y sobre las señales para las operaciones con ayuda del indicador Leading.