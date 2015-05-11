CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Ozymandias_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
877
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Ozymandias_Signal muestra información sobre la tendencia actual en una ventana estrecha, en forma de línea recta bicolor, y sobre las señales para las operaciones, en forma de estrellas de colores, usando además los valores del indicador Ozymandias con un marco temporal fijo.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador Ozymandias.mq5.

Fig. 1. Indicador Ozymandias_Signal

Fig.1. Indicador Ozymandias_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12576

FatlSatlOsma FatlSatlOsma

Diferencia entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL, que permite valorar la velocidad y la dirección de la tendencia actual.

HLR_HTF_Signal HLR_HTF_Signal

El indicador HLR_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia y las señales para las operaciones en base al indicador HLRSign.

HLR_Signal HLR_Signal

El indicador HLR_Signal muestra información sobre la tendencia actual en forma de línea recta bicolor y sobre las operaciones con ayuda del indicador HLR.

Leading_Signal Leading_Signal

El indicador Leading_Signal muestra información sobre la tendencia actual en forma de línea recta bicolor y sobre las señales para las operaciones con ayuda del indicador Leading.