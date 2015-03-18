Индикатор HLR_Signal отображает информацию о тренде в виде двухцветной линии и о сигналах для сделок при помощи индикатора HLR.

Разница между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL, позволяющая оценить скорость и направление действующего тренда.