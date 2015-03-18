CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Leading_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2115
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Leading_Signal отображает информацию о действующем тренде в отдельном тонком окне в виде двухцветной прямой линии и о сигналах для сделок в виде цветных звезд, используя при этом значения индикатора Leading с фиксированным таймфреймом.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора Leading.mq5.

Рис.1. Индикатор Leading_Signal

Рис.1. Индикатор Leading_Signal

HLR_Signal HLR_Signal

Индикатор HLR_Signal отображает информацию о тренде в виде двухцветной линии и о сигналах для сделок при помощи индикатора HLR.

FatlSatlOsma FatlSatlOsma

Разница между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL, позволяющая оценить скорость и направление действующего тренда.

Класс для работы с кнопками произвольной формы Класс для работы с кнопками произвольной формы

Класс предназначен для создания интерактивных кнопок на графике цены с различными состояниями.

Класс СBmpButtonTransparent Класс СBmpButtonTransparent

Класс прозрачной кнопки.