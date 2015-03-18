Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора HLR.

Разница между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL, позволяющая оценить скорость и направление действующего тренда.

Индикатор Leading_Signal отображает информацию о тренде в виде двухцветной линии и о сигналах для сделок при помощи индикатора Leading.

Класс предназначен для создания интерактивных кнопок на графике цены с различными состояниями.