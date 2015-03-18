Ставь лайки и следи за новостями
HLR_Signal - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор HLR_Signal отображает информацию о действующем тренде в отдельном тонком окне в виде двухцветной прямой линии и о сигналах для сделок в виде цветных звезд, используя при этом значения индикатора HLR с фиксированным таймфреймом.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора HLR.mq5.
Рис.1. Индикатор HLR_Signal
Разница между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL, позволяющая оценить скорость и направление действующего тренда.HLRSign
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора HLR.
Индикатор Leading_Signal отображает информацию о тренде в виде двухцветной линии и о сигналах для сделок при помощи индикатора Leading.Класс для работы с кнопками произвольной формы
Класс предназначен для создания интерактивных кнопок на графике цены с различными состояниями.