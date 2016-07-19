Der HLR_Signal Indikator informiert in einem eigenen Fenster über den aktuellen Trend durch eine zweifarbige, gerade Linie und farbigen Sternen. Er verwendet die Werte des Indikators HLR mit einem festen Zeitrahmen.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei HLR.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der HLR_Signal Indikator