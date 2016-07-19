und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
HLR_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 807
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der HLR_Signal Indikator informiert in einem eigenen Fenster über den aktuellen Trend durch eine zweifarbige, gerade Linie und farbigen Sternen. Er verwendet die Werte des Indikators HLR mit einem festen Zeitrahmen.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei HLR.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb. 1. Der HLR_Signal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12577
Der Ozymandias_Signal Indikator informiert über den aktuellen Trend basierend auf den Signalen des Ozymandias Indikators.FatlSatlOsma
Die Differenz zwischen Trend filternden Indikatoren SATL und FATL, um Richtung und Geschwindigkeit des aktuellen Trends abzuschätzen.
Der Leading_Signal Indikator informiert über den Trend auf Basis des Leading Indikators.Exp_FatlSatlOsma
Dieses Handelssystem verwendet den nicht normalisierten FatlSatlOsma Oszillator.