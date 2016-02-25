コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

HLR_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
848
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
hlr.mq5 (5.75 KB) ビュー
hlr_signal.mq5 (13.71 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

HLR_Signal インディケータは別の幅の狭いウィンドウで、現在のトレンドに関する情報を2色の直線、シグナルに関する情報を色のついた星として表示します。一定の時間枠を使った HLR インディケータに生成された値が使われます。

このインディケータは HLR.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１HLR_Signal インディケータ

図１HLR_Signal インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12577

Ozymandias_Signal Ozymandias_Signal

Ozymandias_Signal インディケータは Ozymandias インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。

FatlSatlOsma FatlSatlOsma

現在のトレンドの速度方向を推定を可能にするSALTとFATデジタルトレンドフィルタリング指標間の差

Leading_Signal Leading_Signal

Leading_Signal インディケータは Leading インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。

Exp_FatlSatlOsma Exp_FatlSatlOsma

このトレーディングシステムは FatlSatlOsma 非正規化オシレータを使用します。