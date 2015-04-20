CodeBaseSeções
HLR_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicator HLR_Signal mostra informação da tendência atual numa pequena janela separada como uma linha reta de duas cores, as informações sobre os sinais são mostradas como estrelas coloridas. Ele utiliza os valores gerados pelo indicador HLR com um timeframe fixo.

O indicador necessita que o arquivo do indicador HLR.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador HLR_Signal

Fig. 1. O indicador HLR_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12577

Ozymandias_Signal Ozymandias_Signal

O indicador Ozymandias_Signal exibe informações sobre a tendência e sinais baseados no Ozymandias.

FatlSatlOsma FatlSatlOsma

A diferença entre os indicadores de filtro digital SATL e FATL é a estimativa da velocidade e a direção da tendência em andamento.

Leading_Signal Leading_Signal

O indicador Leading_Signal exibe informações sobre a tendência e sinais baseados no indicador Leading.

Exp_FatlSatlOsma Exp_FatlSatlOsma

Este sistema de negociação usa o oscilador FatlSatlOsma, sem-normalização.