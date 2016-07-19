Der Ozymandias_Signal Indikator informiert in einem eigenen Fenster über den aktuellen Trend durch eine zweifarbige, gerade Linie und farbigen Sternen. Er verwendet die Werte des Indikators Ozymandias mit einem festen Zeitrahmen.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei Ozymandias.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der Ozymandias_Signal Indikator