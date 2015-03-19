Индикатор Ozymandias_Signal отображает информацию о действующем тренде в отдельном тонком окне в виде двухцветной прямой линии и о сигналах для сделок в виде цветных звезд, используя при этом значения индикатора Ozymandias с фиксированным таймфреймом.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора Ozymandias.mq5.

Рис.1. Индикатор Ozymandias_Signal