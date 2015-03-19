Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ozymandias_Signal - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор Ozymandias_Signal отображает информацию о действующем тренде в отдельном тонком окне в виде двухцветной прямой линии и о сигналах для сделок в виде цветных звезд, используя при этом значения индикатора Ozymandias с фиксированным таймфреймом.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора Ozymandias.mq5.
Рис.1. Индикатор Ozymandias_Signal
TrendlessAG_HTF
Индикатор TrendlessAG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Класс СBmpButtonTransparent
Класс прозрачной кнопки.
Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter
Торговая система с использованием индикатора Modified_Optimum_Elliptic_Filter.BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF
Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками по данным индикатора TrendlessAG.