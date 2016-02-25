内容

Ozymandias_Signal インディケータは別の幅の狭いウィンドウで、現在のトレンドに関する情報を2色の直線、シグナルに関する情報を色のついた星として表示します。一定の時間枠を使った Ozymandias インディケータに生成された値が使われます。

このインディケータは Ozymandias.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１Ozymandias_Signal インディケータ