Ozymandias_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 756
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容
Ozymandias_Signal インディケータは別の幅の狭いウィンドウで、現在のトレンドに関する情報を2色の直線、シグナルに関する情報を色のついた星として表示します。一定の時間枠を使った Ozymandias インディケータに生成された値が使われます。
このインディケータは Ozymandias.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図１Ozymandias_Signal インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12576
