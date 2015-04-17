请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Ozymandias_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1165
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 Ozymandias_Signal 指标在分离的窄窗口里显示当前趋势信息作为双色直线，以及彩色星号作为信号。它使用由 Ozymandias 指标生成的固定时间帧内的数值。
此指标需要 Ozymandias.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 Ozymandias_Signal
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12576
FatlSatlOsma
与 SATL 和 FATL 数字趋势滤波器指标之间不同在于它可以评估当前趋势的速度和方向。Exp_HLRSign
这款 Exp_HLRSign EA 基于 HLRSign 信号量指标生成的箭头信号。
HLR_Signal
此 HLR_Signal 指标基于 HLR 指标显示当前趋势信息和信号。Leading_Signal
此 Leading_Signal 指标基于 Leading 指标显示当前趋势信息和信号。