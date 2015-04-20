Participe de nossa página de fãs
O indicador Ozymandias_Signal mostra informação da tendência atual numa pequena janela separada como uma linha reta de duas cores, as informações sobre os sinais são mostradas como estrelas coloridas. Ele utiliza os valores gerados pelo indicador Ozymandias com um timeframe fixo.
O indicador necessita que o arquivo do indicador Ozymandias.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O indicador Ozymandias_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12576
