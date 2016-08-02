Eine Mittellinie zwischen den SATL und FATL Digital Trend Filtering Indikatoren.

Der FATL-SATL_Balance Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf Kreuzung von Überkauft- und Überverkauftlevels des HLR Indikators verwendet.

Der Exp_HLRSign Expert Advisor basiert auf Signalen die vom HLRSign semaphore arrow signal Indikator generiert wurden.