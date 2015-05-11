Mira cómo descargar robots gratis
HLRSign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Alexandre
Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de los niveles de sobreventa y sobrecompra del indicador HLR.
Fig.1. Indicador HLRSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12572
HLR_HTF
Indicador HighestLowestRange (HLR) con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.FATL-SATL_Balance_HTF
Indicador FATL-SATL_Balance con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.
Exp_HLRSign
El experto Exp_HLRSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas HLRSign.HLR_HTF_Signal
El indicador HLR_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia y las señales para las operaciones en base al indicador HLRSign.