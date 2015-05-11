CodeBaseSecciones
HLRSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1157
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
hlrsign.mq5 (7.91 KB) ver
Autor real:

Alexandre

Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de los niveles de sobreventa y sobrecompra del indicador HLR.

Fig. 1. Indicador HLRSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12572

