Средняя линия между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL.

Семафорный сигнальный индикатор с идеей построения из сборника "325 золотых стратегий".

Индикатор GARCH с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками на основе индикатора FiboCandles.