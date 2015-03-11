CodeBaseРазделы
HLR_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор HighestLowestRange (HLR) с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;   // Период графика индикатора

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators индикатора HLR.mq5.

Рис.1. Индикатор HLR_HTF

