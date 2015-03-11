Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
HLR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1571
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор HighestLowestRange (HLR) с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators индикатора HLR.mq5.
Рис.1. Индикатор HLR_HTF
Simple Trading System
Семафорный сигнальный индикатор с идеей построения из сборника "325 золотых стратегий".FATL-SATL Balance
Средняя линия между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL.
GARCH_HTF
Индикатор GARCH с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Background_FiboCandles_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками на основе индикатора FiboCandles.