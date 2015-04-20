Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
HLR_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1156
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador HighestLowestRange (HLR) com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do indicador no gráfico(timeframe)
O indicador necessita que o arquivo do indicador HLR.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O indicador HLR_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12571
Indicador FATL-SATL_Balance com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.FATL-SATL Balance
Uma linha média entre os indicadores de filtro de tendência digital SATL and FATL.
Um indicador tipo semáforo que usa algorítmos baseados nos cruzamentos dos níveis sobrevendido e sobrecomprado do indicador HLR.Exp_HLRSign
O Expert Advisor Exp_HLRSign é baseado nos sinais tipo semáforo gerados pelo indicador HLRSign .