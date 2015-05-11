El experto Exp_HLRSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas HLRSign.

La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, al cruzar los niveles de sobrecompra o sobreventa determinados por los valores de los parámetros de entrada del experto:

input uint HLR_UpLevel= 80 ; input uint HLR_DnLevel= 20 ;

Hay dos algoritmos para la ejecución de operaciones, determinadas por los parámetros de entrada del experto:

input Alg_Method Mode=MODE_OUT;

Algoritmo de ejecución de operaciones en las zonas de sobreventa o sobrecompra; Algoritmo de ejecución de operaciones desde las zonas de sobreventa o sobrecompra.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador HLRSign.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.





Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en EURUSD H1:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

