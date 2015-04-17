请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 HighestLowestRange (HLR) 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
此指标需要 HLR.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 HLR_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12571
FATL-SATL_Balance_HTF
此 FATL-SATL_Balance 指标在输入参数中有时间帧选项。FATL-SATL Balance
一条处于 SATL 和 FATL 数字趋势滤波器指标之间的中线。
HLRSign
一款信号量指标，采用的算法基于来自 HLR 指标的超卖和超买级别交叉。Exp_HLRSign
这款 Exp_HLRSign EA 基于 HLRSign 信号量指标生成的箭头信号。