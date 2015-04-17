代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

HLR_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
925
等级:
(12)
已发布:
已更新:
hlr.mq5 (5.75 KB) 预览
hlr_htf.mq5 (9.62 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

HighestLowestRange (HLR) 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;   // 指标图表周期

此指标需要 HLR.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 HLR_HTF

图例. 1. 指标 HLR_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12571

FATL-SATL_Balance_HTF FATL-SATL_Balance_HTF

此 FATL-SATL_Balance 指标在输入参数中有时间帧选项。

FATL-SATL Balance FATL-SATL Balance

一条处于 SATL 和 FATL 数字趋势滤波器指标之间的中线。

HLRSign HLRSign

一款信号量指标，采用的算法基于来自 HLR 指标的超卖和超买级别交叉。

Exp_HLRSign Exp_HLRSign

这款 Exp_HLRSign EA 基于 HLRSign 信号量指标生成的箭头信号。