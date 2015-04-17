代码库部分
MAMA_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1093
等级:
(19)
已发布:
已更新:
mama.mq5 (8.84 KB) 预览
mama_htf.mq5 (10.54 KB) 预览
mama_cloud_htf.mq5 (9.74 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

MAMA 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 MAMA.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 MAMA_HTF 形成两条线

图例. 1. 指标 MAMA_Cloud_HTF 形成彩色云图

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12558

