请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 MAMA 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 MAMA.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 MAMA_HTF 形成两条线
图例. 1. 指标 MAMA_Cloud_HTF 形成彩色云图
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12558
Notches
此指标按照最大值升徐以及最小值降序绘制线条。Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF
此 Modified_Optimum_Elliptic_Filter 指标在输入参数中有时间帧选项。
Leading_HTF
此 Leading 指标在输入参数中有时间帧选项。Exp_Leading
使用 Leading 指标的交易系统。