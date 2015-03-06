Смотри, как бесплатно скачать роботов
MAMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 2181
Индикатор MAMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора MAMA.mq5.
Рис.1. Индикатор MAMA_HTF, выполненный в виде двух линий
Рис.1. Индикатор MAMA_Cloud_HTF, выполненный в виде цветного облака
