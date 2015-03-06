CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MAMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2181
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MAMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора MAMA.mq5.

Рис.1. Индикатор MAMA_HTF, выполненный в виде двух линий

Рис.1. Индикатор MAMA_HTF, выполненный в виде двух линий

Рис.1. Индикатор MAMA_Cloud_HTF, выполненный в виде цветного облака

Рис.1. Индикатор MAMA_Cloud_HTF, выполненный в виде цветного облака

i-Spread i-Spread

Индикатор спреда отображает минимальные и максимальные значений спреда за последний час, 4 часа и сутки.

ExtremLine ExtremLine

Простой индикатор тренда.

Ozymandias_v2 Ozymandias_v2

Модификация известного индикатора Ozymandias.

LeadingSign LeadingSign

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора Leading.