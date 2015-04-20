O indicador MAMA com a opção de seleção do timeframe disponibilizada nos paramêtros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador necessita que o arquivo do indicador MAMA.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Imagens:

Fig. 1. O indicador MAMA_HTF na forma de duas linhas

Fig. 1. O indicador MAMA_HTF na forma de uma nuvem colorida