MAMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador MAMA com a opção de seleção do timeframe disponibilizada nos paramêtros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador necessita que o arquivo do indicador MAMA.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O indicador MAMA_HTF na forma de duas linhas
Fig. 1. O indicador MAMA_HTF na forma de uma nuvem colorida
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12558
