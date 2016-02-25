コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MAMA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

MAMA インディケータは入力パラメータでの時間枠選択オプションを含みます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータチャート期間（時間枠）

このインディケータは MAMA.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１2本の線としての MAMA_HTF インディケータ

図１色付きの雲の形として表される MAMA_Cloud_HTF インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12558

