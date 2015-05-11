Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Leading_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 711
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Leading con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador Leading.mq5.
Imágenes:
Fig.1. Indicador Leading_HTF, representado en forma de dos líneas
Fig.2. Indicador Leading_Cloud_HTF, representado en forma de nube de color
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12559
Indicador MAMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Notches
El indicador construye líneas conforme a las cadenas ascendentes de los máximos y las cadenas descendentes de los mínimos.
Sistema comercial con uso del indicador Leading.LeadingSign
Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador Leading.