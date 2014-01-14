CodeBaseSecciones
MAMA - indicador para MetaTrader 5

John Ehlers | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1522
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
mama.mq5 (8.89 KB) ver
mama_optim.mq5 (9.19 KB) ver
Autor real:

John Ehlers

El indicador es una media móvil basada en el algoritmo EMA y adaptado a la volatilidad de un instrumento financiero actual.

El indicador se compone de dos medias - MAMA rápida (línea verde) y FAMA lenta (línea roja). El cruce de los promedios proporciona señales para las entradas y salidas del mercado.

Se presentan aquí dos variantes del indicador: MAMA.mq5 y MAMA_Optim.mq5. La única diferencia es que la segunda está más optimizada para el ahorro de recursos de la computadora y es más preferible para utilizarlo en Asesores Expertos, mientras que la primera tiene un código más claro.

MAMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/400

