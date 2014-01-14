Autor real:

John Ehlers

El indicador es una media móvil basada en el algoritmo EMA y adaptado a la volatilidad de un instrumento financiero actual.



El indicador se compone de dos medias - MAMA rápida (línea verde) y FAMA lenta (línea roja). El cruce de los promedios proporciona señales para las entradas y salidas del mercado.

Se presentan aquí dos variantes del indicador: MAMA.mq5 y MAMA_Optim.mq5. La única diferencia es que la segunda está más optimizada para el ahorro de recursos de la computadora y es más preferible para utilizarlo en Asesores Expertos, mientras que la primera tiene un código más claro.



