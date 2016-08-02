und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MAMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 705
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der MAMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die MAMA.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb. 1. Der MAMA_HTF Indikator in Form von zwei Linien
Abb. 1. Des IndikatorsMAMA_Cloud_HTF Indikator in Form einer farbigen Wolke
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12558
Der Indikator zeichnet Linien in aufsteigenden Folgen von Maxima und absteigenden Folgen von Minima.Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF
Der Modified_Optimum_Elliptic_Filter Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der Leading Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_Leading
Handelssystem das den Leading Indikator verwendet.