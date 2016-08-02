CodeBaseKategorien
MAMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der MAMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die MAMA.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der MAMA_HTF Indikator in Form von zwei Linien

Abb. 1. Des IndikatorsMAMA_Cloud_HTF Indikator in Form einer farbigen Wolke

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12558

Notches Notches

Der Indikator zeichnet Linien in aufsteigenden Folgen von Maxima und absteigenden Folgen von Minima.

Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF

Der Modified_Optimum_Elliptic_Filter Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Leading_HTF Leading_HTF

Der Leading Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_Leading Exp_Leading

Handelssystem das den Leading Indikator verwendet.