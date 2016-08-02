Der MAMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die MAMA.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der MAMA_HTF Indikator in Form von zwei Linien

Abb. 1. Des IndikatorsMAMA_Cloud_HTF Indikator in Form einer farbigen Wolke